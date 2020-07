Zlot u Mrocznych Wilków z wystawą motocykli i wielkim grillowaniem

Ponad pięćset motocykli zjechało do Mroczna, by uczestniczyć w drugiej edycji zlotu zorganizowanego przez Klub Motocyklowy Mroczne Wilki. Były to zorganizowane grupy motocyklistów, jak i indywidualni posiadacze jednośladów.

Zlot odbywał się na terenach przyległych do dawnych pawilonów handlowych w samym centrum miejscowości. Dla gości przygotowano zadaszone miejsca przy stołach, natomiast ich maszyny parkowały na sąsiadujących placach.

Klub Mroczna z dużym zaangażowaniem podszedł do organizacji imprezy. Szczególnie zwracało uwagę zaplecze gastronomiczne. Pod dostatkiem było grillowanych kiełbasek, aromatycznego żurku i smażonej kaszanki. Miłą kulinarną niespodzianką był pieczony prosiak. Tu trzeba zaznaczyć, że wszystkie piknikowe przysmaki były gratisowe.

Jak udaje się zorganizować tak dużą imprezę, by wszystko do końca zagrało? Pytamy o to Edwarda Kopańskiego, lidera grupy motocyklowej Mroczne Wilki.

— Jeżeli jest zgrana grupa i wszyscy są w zasiegu ręki, to nawet w pięć osób można zorganizować taki zlot — opowiada Edward Kopański, lider Mrocznych Wilków.